Genç Müsiad Tecrübe Paylaşımı Programı Sürüyor

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşımı programına MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz konuk oldu.



MÜSİAD Konya Şubesi Brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, gençlerle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.



2000 yılında MÜSİAD ile tanıştığını belirten Korkmaz, "3. Dönem Başkanımız Ziya Özboyacı Bey döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundum. 4. Dönem Başkanımız Selçuk Öztürk Beyin ardından Başkanlık görevine seçildim. 4 yıl boyunca MÜSİAD'a ve Konya'ya hizmet ettim. MÜSİAD Üyesi olmaktan, yönetim kurulu ve Başkanlık yapmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Cenabı Hak bana böylesine önemli bir görevi nasip etti. Bir gün sizlerden birileri de bu koltuğa oturacak. Milletvekili olarak veya bürokrasinin en iyi yerinde sizler de görev alacaksınız. Selçuk Öztürk Başkanımdan sonra Başkanlık yapmak zor geliyordu. Ama çok iyi bir yönetim kurulum vardı. İyi bir ekip çalışması yaptık. Yapacağımız işlerden önce istişarelerde bulunurduk. İstişareye oldukça önem verdik ve kararlarımızı bu doğrultuda aldık. Siz de bir işe başlamadan önce iyi bir ekip kurun ve mutlaka istişarelerde bulunun. İstişarelerinizi anne, baba ve eşinizle de yapmayı ihmal etmeyin. İnanın en doğru kararları almanıza yardımcı olacaklardır. İstişare etmek sizi başarıya ulaştıracaktır. Ailenize, çalışma arkadaşlarınıza ve MÜSİAD'a önem verin. Her şeye zaman ayırın. Özellikle aile hayatı düzgün olmayan insanlar iş hayatında da başarılı olamıyorlar. Bunun için ailenizi ön planda tutun. İş ve sosyal hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız sebebini işlemeniz gerekiyor. Hayallerinizi yüksek tutun ve dua edin. Kitap okumak İnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır ve birikim kazandırır. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Ben kitap okumamayı çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Siz de boş vakitlerinizde mutlaka kitap okuyun" dedi.



Programın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz'a günün anısına hediye takdim etti. - KONYA