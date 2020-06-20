Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyada yüz binlere ulaşan takipçi sayısı ile dünya genelinde takip edilen en genç Türk fenomenler arasında yer almayı başardı.

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu
20.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:45

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyada yüz binlere ulaşan takipçi sayısı ile dünya genelinde takip edilen en genç Türk fenomenler arasında yer almayı başardı.

Yaptığı paylaşımlar ve seslendirmelerle ilgi odağı haline gelen ve takipçi sayısı her geçen gün artan Yasemin Aslan'ın en büyük hayali Türkiye'yi model olarak dünyada en iyi şekilde temsil etmek. Sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden Yasemin Aslan, bundan sonra klasik paylaşımlar yerine daha etkileyici ve doğal çalışmaların sosyal medyada daha çok tutacağını dile getirdi.

Herkesten daha farklı ve etkileyici içerikler oluşturmanın, paylaşımı daha etkileyici hale getirdiğini anlatan Yasemin Aslan, "Sosyal medyada 'hadi bir video çekelim ve herkes çok beğensin' diye bir şey olmuyor. Milyonlarca insanın sizi takip ettiği sosyal medya dünyasında daha özgün ya da etkileyici paylaşımlar yapmak gerekiyor. İnsanlar artık 'özel' olan, kimsede olmayan içerikleri seviyor. Klasikler bir süre sonra bitiyor, ancak yeni ve emek verilen çalışmalarsa hep taze kalabiliyor" dedi.

Hem sosyal medya fenomeni hem de model olan Yasemin Aslan, özel ve yenilikçi içeriklerle sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Instagram ve Tiktok gibi gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal platformlarda oldukça meşhur bir isim olan Yasemin Aslan, modellikle eş zamanlı olarak sosyal ağlar üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Magazin
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Magazin
İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Magazin
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Magazin
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Magazin
50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Magazin
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Murat Boz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Caner Erkin Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:07:16. #1.15#
title