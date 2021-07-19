GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU
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GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genç Memur Sen tarafından fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi protesto edildi.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genç Memur Sen tarafından fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi protesto edildi.

Ulu Cami'de dün akşam yatsı namazı çıkışında yapılan basın açıklamasına Memur Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, sendika üyeleri, İHH Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Genç Memur Sen üyeleri, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Genç Memur Sen Burdur Şube Başkanı Mahmut Yavaş, "Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü kesintisiz zulme karşı kesintisiz direnişle gelecek. Uzun bir süredir terör rejimi büyük ve sinsi bir planın parçası olarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar düzenlemektedir. Aşama aşama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nın etrafından zorla boşaltmakta, aşırı sağcı siyonist grupların eliyle Aksa'ya saldırılar düzenlemekte, buna karşı direnen Filistin'in yiğit evlatlarına şiddet uygulamaktadır" dedi.

Siyonist terör rejiminin, sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettiğini vurgulayan Mahmut Yavaş, "Amacı Aksa'yı yıkmak, yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmektir. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya alçakça bir sessizlik içinde. BM susuyor. Sözde medeni dünya susuyor. Uluslararası toplum susuyor. Sözüm ona prestijli uluslararası insan hakları örgütleri susuyor. Batının demokrasi ve özgürlük havarileri susuyor. Hepsini anladık da ümmet de susuyor. Namusumuzu kirletip, kutsalımızı çiğniyorlar" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU
GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU
GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU
GENÇ MEMUR SEN'DEN İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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