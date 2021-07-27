Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
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Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü olarak bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü belirlenen babasının iş yeri komşusu N.C., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan kısa süre ilçedeki bir parkta otururken yakalandı.

Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerine çalışma başlattı.

Genç kızın katili, babasının iş yeri komşusu çıktı

KATİL, KENDİ EVİNİN TERASINDA GENÇ KIZI ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre, genç kızın babasının iş yeri komşusu N.C., 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı ikna ederek evlerinin terasına götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu N.C., kendi evinin terasında genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Genç kızı bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa saran N.C., kendi evinin yanındaki arsaya genç kızın cansız bedenini bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Genç kızın katili, babasının iş yeri komşusu çıktı

PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırmalarda genç kızın katilinin apartman komşuları N.C. olduğunu tespit etti. Genç kızı öldüren N.C. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bir parkta otururken yakalanıp gözaltına aldı. Genç kızı acımasızca öldüren N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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