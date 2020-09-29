Genç Kızılay'dan Azerbaycan'a destek mesajı
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Genç Kızılay'dan Azerbaycan'a destek mesajı

29.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:03
Genç Kızılay'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Türk Kızılay'ı Kızılcahamam Genç üyeleri, Ermenistan'ın saldırına yönelik, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay'ı Kızılcahamam Genç üyeleri, Ermenistan'ın saldırına yönelik, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay'ı Kızılcahamam Genç üyeleri, Hocalı Anıt müzesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Burada bir basın açıklaması yapan Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz, "Genç Kızılay Kızılcahamam olarak Azerbaycan devletimizin kardeş milletimizin yanındayız bugün onlar için İlçemizde bulunan 1992 yılında Karabağ bölgesi Hocalı köyünde yapılan katliamı anmak için yapılan Hocalı Müzesi'nde Ermeniler tarafından yapılan hain saldırıyı kınadık ve dualarımız sizinle mesajı verdik, Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz Azerbaycan devletimizin yanındayız dualarımız onlarla" dedi. - ANKARA

Genç Kızılay'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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