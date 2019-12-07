Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı

07.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:32

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesinden bisikletler ile çıkıp yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek, Bahçeli köyünde bulunan Kızılay Biga Bilgilendirme Merkezine ulaşan üniversiteli gençler, alanda temizlik yaparak 'Genç Kızılay Biga'nın ilk kamp ateşini yaktılar.



Etkinlikte, geçen ay alınan yeni bisikletleri ilk kez kullanan üniversite öğrencileri Onur Ulusoy, Ferhat Keleş, Faruk Kaleli, Mehmet Koç, Ahmet Şimşek, Mert Gül, Ömer Faruk Köse oldu. Geleceğin erzak kabul noktası, yemek ve barınma alanı için çalışan Türk Kızılayı Biga Şubesi yönetimi, alanı hazırlamaya gençler ile başladı. Kızılay Biga Şube Başkanı Erdoğan Başer, gençlere Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un savaş galerisinin hemen arka tarafında bulunan Kızılay Biga Bilgilendirme Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Üniversiteli gençler, bu alanın mesire alanı ve gençlerin faaliyetlerinde kullanılacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirttiler. Sağlıklı hayat için bisiklet kullanmanın önemli olduğunu belirten gençler, Biga'da bisiklet rotası göremediklerini, Biga-Bahçeli arasının Biga'nın ilk bisiklet rotası olması için çalışacaklarını vurguladılar. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA