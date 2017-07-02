Genç Kızı Taciz Eden Sapıktan 'Yuh' Dedirten Savunma: Eşim Hamile, Şeytana Uydum

Beylikdüzü'nde genç kızı tacizde bulunan kişi suçüstü yakalandı. Tacizcinin savunması ise herkesi şok etti.

"EŞİM HAMİLE, ŞEYTANA UYDUM"

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, kendisini, 'Çocuğum var, eşim hamile, şeytana uydum' diyerek savundu. Genç kızın ablası o anları kameraya aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere büyük tepki geldi.