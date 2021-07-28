Genç kızı bıçaklayıp öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldüren ve suçunu itiraf eden N.C., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldüren ve suçunu itiraf eden N.C., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik tedbiri alan polis, katil zanlısını çelik yelek giydirerek emniyetten adliyeye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan üç gün önce öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığını belirleyerek çalışma başlatmıştı. Polis, genç kızı kendisinden 37 yaş büyük olan 53 yaşındaki N.C.'nin evinin terasında bıçakla öldürüp binanın yakınındaki bir arsaya attığını belirledi. Katil zanlısının aynı zamanda öldürülen Yağmur Tayhan'ın babasının işyeri komşusu olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen katil zanlısı N.C. kısa sürede polis ekipleri tarafından bir parkta yakalanmıştı.

Dünden beri gözaltına olan N.C. gece geç saatlerde cinayetin işlendiği ve cesedin bırakıldığı yerde olay yeri teşhis ettirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından genç kızı acımasızca öldüren N.C. yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye götürülen N.C. gazetecilerin 'neden yaptınız' sorusuna da cevapsız bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı