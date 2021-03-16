Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
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Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı

16.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:07
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı

Maltepe'de karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza çarpan alkollü araç sürücüsü, polisleri görünce şoför koltuğunda oturmadığını iddia ederek suçu yanındaki arkadaşına attı.

Maltepe'de karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza çarpan alkollü araç sürücüsü, polisleri görünce şoför koltuğunda oturmadığını iddia ederek suçu yanındaki arkadaşına attı. Ayrıca alkollü olmadığını söyleyen şahsın oyununu ise üflediği alkolmetre ortaya çıkardı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Maltepe Orhangazi Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek üzere olan S.D. isimli genç kız, ara sokaktan caddeye çıkan aracın çarpmasıyla park halinde olan bir taksinin önüne düştü. Yaşanan kaza sonrası taksi sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan genç kızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

"Beni çekme, kazazedeyi çek"

Polis ekiplerinin soruları üzerine genç kıza çarpan araç sürücüsü, alkollü olmadığını belirterek şoför koltuğunda ise arkadaşının oturduğunu iddia etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücü koltuğunda alkollü olan şahsın bulunduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri iddiaları reddeden sürücüye, alkolmetre üfletti. Cihazdan çıkan değerler sonrası sürücünün yüksek dozda alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, sürücünün yanındaki arkadaşı ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere, 'Beni çekmeye hakkın yok. Git kazazedeyi çek' diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı
Genç kıza çarpan alkollü sürücü, suçu arkadaşına yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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