Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum"

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Yaşam

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum" Eski sevgilisinin tehdit ettiğini ileri süren genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Üniversiteye hazırlanan kız, eski sevgilisinin yaptığını iddia ettiği kolundaki, yüzündeki morlukları...

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum"

Eski sevgilisinin tehdit ettiğini ileri süren genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Üniversiteye hazırlanan kız, eski sevgilisinin yaptığını iddia ettiği kolundaki, yüzündeki morlukları ve kapısındaki bıçak izlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı

ANTALYA - Antalya'da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldığını ileri süren genç kız, "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece, bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü"dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"Yüzümü korumaya çalışıyordum"

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" dedi.

Kavga sebepleri

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Demiray, "'Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü' belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum" diye konuştu.

"Ölmek istemiyorum"

Dayak görüntülerinin eski olduğu iddialarına cevap veren Gülsüm Demiray, "Eski fotoğraflar diyor, tarihler, belirli fotoğrafların çekildiği. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama bir daha yapma denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Korkum yok aslında, haklı olduğum için. Çok iğrenç bir insan. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi.

Genç kızın, kolundaki ve yüzündeki morlukların videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

"Kabul etmedi"

Olaya konu olan eski sevgili A.S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapacağını söyledi.

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'
Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: 'Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Diego Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:03:50. #1.15#
title