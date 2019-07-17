Hareket halindeki otobüsün altında kalan genç kızın korkunç ölümü kameralara yansıdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten inmeye çalışan genç kız düşerek aracın altında kaldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirirken korkunç kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kocaeli'de bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek aracın altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORKUNÇ ÖLÜM OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, Günay Gönülaçar'ın hayatını kaybettiği kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın düşme anı ve araçtakilerin panikle genç kızın yardımına koşma anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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salak şöför kapıyı niye açmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Almanya da yasiyorum. Burada ehliyet almak hem cok pahali hem de cok zor. Inanilmaz kurallar var ve hepsine uymak zorundayiz. Isaret vermeden sag sol a gittigimiz bile ceza yagdiriyorlar. Emniyet kemerini takmayan yok Burda- Türkiyede kurallara uymuyorlar, sistem bastan hatali yapilmis, düzelmesi de zor gibi- insanlar cocuklarinin kemerini bile baglamiyor, cam acik - cocugun neredeyse yari gögdesi disarda- söförlerin elinde can tasidiklari halde telefon- hop kapiyi aciyorlar-Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Soför arabadurmadan kapiyi acamaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sürücü hatalı, kız dikkatsizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NE İNTİHARI YA KIZ RESMEN DALGIN ŞÖFÖR NERDEN BİLSİN BODOSLAMA ATLAYACAĞINI HA BUA ARADA TABİKİ SUÇLU ŞÖFÖR ARAÇ DURMADAN KAPI AÇILMAZ KURALDIR BU. . . . ÇÜNKÜ NEDEN BÖYLE VAKALAR MEYDANA GELMESİN DİYE . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hareket halindeki aracın kapıları açılmaz araç durur kapılar açılır şöförde de kusur varCevap Yaz 104 5 Yayından Kaldır
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kız atladı adamın suçu yok bence arabva hareket halindeydi çünkü ağır gitse altıında kalıp ölmezdi bu bir intiharCevap Yaz 12 78 Yayından Kaldır
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salak4 3 Yayından Kaldır
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görünüşe göre kızın hatası büyük ama öldüğü için bilinemez bilerek mi atladı dalgınlık mı vs sorma şansın yok şimdi . . . Hukuksal yönden kız öldüğü için bütün suç şoförde çünkü araba tam anlamı ile durmadan kapı açmak yolcu indirmek bindirmek kesinlikle yasak ve kurallara aykırı ve de çok riskli ve tehlikeli şoförde hareket halindeki aracın kapısını açıyor zaten durağa az kaldı mantığı ile galiba ve kız düşüyor10 Yayından Kaldır
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arkadaş ne kullanıyorsun Allah aşkına, ne intiharı, şoför erken davranmış ve durmamış durmuyor da görüntüyü izleyin öyle yorum yapın9 Yayından Kaldır