Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
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Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da yaşanan olayda, evlilik hazırlığı yapan 23 yaşındaki genç kızdan haber alamayan aile bireyleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızı boynuna eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'unPalandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında ikamet eden 23 yaşındaki M.Ç. isimli kız, bir süreden bu yana nişanlı olduğu kişiyle evlilik hazırlıkları yapıyordu. M.Ç.'nin evlilik arefesinde evinde vefat etmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu

POLİS, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Evinin banyosundan uzun süre çıkmayan genç kız, ailesinin haber verdiği polis ve sağlık ekipleri tarafından evlerinin banyosunda ölü bulundu. Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi. Genç kızın yakın tarihte de evleneceği öğrenildi.

Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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