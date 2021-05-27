BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da çalıştığı iş yerine giren Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan telefonunu alıp kaçan E.A. (29) ile H.C. (40), polis operasyonuyla yakalandı.

BURSA'da çalıştığı iş yerine giren Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan telefonunu alıp kaçan E.A. (29) ile H.C. (40), polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anı anbean görüntülenirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde bir pastanede çalışan Didem Turan, iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını tespit eden polis çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 300 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelilerin E.A. ve H.C. olduğunu belirledi. Şüphelilerin geçtiği bütün güzergahları izleyen ekipler, E.A. ve H.C.'nin sıklıkla Anadolu Mahallesi'nde bir ağacın dibinde buluştuğunu ve burada dinlendiğini tespit etti. Şüphelilerin buluştuğu bölgede önlem alan ekipler, 2 kişiyi ağacın altında otururken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. ve H.C.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

KAPKAÇ ANI DA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısını açtığı sırada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanması, Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçması ve bunu fark eden genç kadının şüpheliyi kovalaması görülüyor.

BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Volkan Bozkır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Deniz Çakır İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA GENÇ KADININ CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALANLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:18:42. #1.11#

title