Genç kadının arka cebindeki cep telefonunu çalan şüpheli böyle görüntülendi

BURSA'da çalıştığı iş yerinin kapısından girmeye çalışan Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

BURSA'da çalıştığı iş yerinin kapısından girmeye çalışan Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayacağını anlayınca polise ihbarda bulunan Turan, "Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis çalışma başlattı.

'5 SENEDİR BURADAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'Olayın ardından büyük korku yaşayan Didem Turan, "İş yerime girerken kapının önünde cep telefonumu arka cebimden alıp kaçtı. Sonra peşinden gittim fakat yetişemeyince geri döndüm. Yanımdan geçen diğer adamla beraberlermiş ama ben bunu görmediğim için 'Abi bu kaçan kişiyi tanıyor musun?' dediğimde bana tanımadığını söyledi. Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA

Kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısını açtığı sırada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanması, Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçması ve bunu fark eden genç kadının şüpheliyi kovalaması görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen