Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta arkadaşları ile gittiği piknikte tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi.

Tokat'ta arkadaşları ile gittiği piknikte tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyü yaylasında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yaylada kuzeni Ü.K (44, E.A (50) ve D.S (43) ile piknik yapmaya giden Elif Saltık (30) tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Sol elinden giren kurşunun göğüs bölgesine girmesi sonucu ağır yaralanan genç kadın arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Saltık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadın toprağa verildi, 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kent merkezinde perdeci dükkanı olduğu öğrenilen Saltık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tokat Devlet Hastanesi morgu girişinde genç kadının yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, Ağbayır Mezarlığında toprağa verildi. Olayın şüphelisi 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. D.S'nin ilk ifadesinde tutukluk yapan tabancayla uğraşırken ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 ruhsatsız tabancaya el konulurken, kurşunun hangi tabancadan çıktığının tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadın toprağa verildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
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