Genç İHH gönüllüleri için Eskişehir ve Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Genç İhh'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için Eskişehir ve Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir'de öğle vakti Reşadiye Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, kazada hayatını kaybeden Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Kütahya'da ise bir grup, kazada ölen gençler için Ali Paşa Camisi'nde toplandı. Grup, 4 genç için ayrı ayrı gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazı müteakip için dua edildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, daha sonra yaptığı açıklamada, kazada vefat eden gençlerin, ömürlerinin baharında Allah'ın rızası ve milletin menfaati için gayret sarf eden örnek kişiler olduğunu söyledi.

Gençlerin ardından onlara dua etmek ve gıyaben namaz kılmak için bir araya geldiklerini belirten Yenipazar, "Elim kazada vefat eden gençlerimizin Türkiye'deki tüm gençlere örnek olacaklarına inanıyoruz. Rabbim inşallah onlara rahmetiyle muamele eylesin." dedi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu 34 AFG 020 plakalı otomobil, dün Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26), hayatını kaybetmişti.