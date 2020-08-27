Genç hafız adayı kaza kurşunuyla hayatını kaybetti Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde 20 yaşındaki K.S., silahla şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu kuzeni 18 yaşındaki Samet Sulu'yu vurdu. Hafız eğitimi alıdığı öğrenilen genç tüm çabalara rağmen kurtulamadı.

Dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, İstanbul'dan yaz tatili için Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., evin bahçesinde amcasına ait tüfekle şakalaştığı esnada, silahın kazara ateş almasıyla sonucu karşısında duran kuzeni Samet Sulu'yu vurdu.

HAFIZ ADAYI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sulu, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan 18 gencin Trabzon'da hafızlık eğitimi aldığı ve tatil için memleketine geldiği öğrenildi. Polis olayla ilgili Sulu'nun kuzeni K.S., gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA