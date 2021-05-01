Genç girişimcilerden geri dönüşüm projesi
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Genç girişimcilerden geri dönüşüm projesi

Genç girişimcilerden geri dönüşüm projesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yücel Boru Fen Lisesi öğrencileri Genç Başarı Eğitim Vakfının her yıl düzenlemiş olduğu GençBizz girişimcilik programına katıldılar. Bu kapsamda öğrenciler genç yaşta kendi şirketlerini kurdular

Gençler, her geçen gün artan elektronik atık kirliliğini kendilerine sorun olarak belirlediler ve konuda bir ürün fikri ortaya attılar. İlk aşamada atık bilgisayarlardan çıkan kullanılabilir durumdaki batarya ve hoparlörleri kullanarak powerbank özellikli bir bluetooth hoparlör üretecekler. Öğrenciler desteklendikleri ve şirketlerini büyüttükleri takdirde daha fazla atığı geri dönüştürerek mevcut ürün sayılarını artırmayı hedefliyorlar.Öğrenciler proje kapsamında iş planlarını hazırlıyor, hisse senetlerini satıyor, kendilerine sponsorluk bulmaya çalışıyor ve düzenli olarak her hafta toplantı yapıp ardından rapor çıkarıyorlar.

Ayrıca takıldıkları noktalarda mentörlerine danışabiliyorlar. GençBizz portalda sunulan eğitimlerle de kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Bizler Yücel Boru Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencileri olarak bu yıl Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu GençBizz girişimcilik programına katıldık ve bu kapsamda kendi şirketimiz olan RecyTec i kurdu. Ekibimiz 8 kişiden ve 8 departmandan oluşturdu. Amacı doğaya ve canlılara ciddi zararlar veren teknolojik atıkların geri dönüşümünü sağlayabilmek. Ülkemizde maalesef teknolojik atıkların yalnızca yüzde beşi geri dönüştürülebiliyor. Dünya genelinde ise çoğu zaman geriye kalan atıklar yasadışı yollarla gelişmekte olan ülkelere götürülüyor ve halka para karşılığında imha edilmesi için yaktırılıyor. RecyTec ekibi olarak bu soruna dur diyebilmek için çalışmalara başladı ve kendilerine ait bir ürün fikri buldu. Atık bilgisayarların içinden çıkan kullanılabilir durumdaki bataryaları ve hoparlörleri birleştirerek hoparlörlü powerbank üretti.

Kaynak: Bültenler

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