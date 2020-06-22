Genç girişimciler marketlerde korona virüsten arındıran cihaz geliştirdi
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Genç girişimciler marketlerde korona virüsten arındıran cihaz geliştirdi

Genç girişimciler marketlerde korona virüsten arındıran cihaz geliştirdi -UV-C ışınları ile korona virüsü temizleyebilen cihazlar ve marketlerdeki ürünleri dezenfekte edecek Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup genç girişimci, UV-C ışınları ile korona virüsü temizleyebilen ve market,...

22.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:43

Genç girişimciler marketlerde korona virüsten arındıran cihaz geliştirdi

-UV-C ışınları ile korona virüsü temizleyebilen cihazlar ve marketlerdeki ürünleri dezenfekte edecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup genç girişimci, UV-C ışınları ile korona virüsü temizleyebilen ve market, yürüyen merdiven, kapalı ortamlarda kullanılması planlanan cihazlar geliştirildi. Üretilen cihazlardan birisi, Türk Kızılay'ında maske dezenfekte etmek amacı ile kullanılmaya başlandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde makine üretimi yapan bir firma, Karamürsel Belediyesi'nin destekleri ile UV-C ışınlarını kullanarak korona virüsü temizleyebilen cihazlar geliştirildi. Ocak ayında bir araya gelen genç girişimciler tarafından geliştirilmeye başlanan cihazların yazılımları 16 yaşındaki lise öğrencisi Murat Mert Fırat tarafından geliştirildi. Daha sonra üretim aşamasında maske, marketlerde satılan ürünlerin dezenfeksiyonu, yürüyen merdiven ve kapalı ortamların UV-C ışınlarını kullanarak dezenfeksiyon edilmesini sağlayan cihazlar geliştirildi. Üniversitelerden alınan akademik destek ile geliştirilen cihazlar kullanılmaya başladı. İlk olarak Türk Kızılayı temin ettiği maske dezenfeksiyonunda kullanılan cihazı kullanmaya başladı. Üretilen cihazların Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Bu makinelerin kullanım alanları çok geniş"

Genç girişimciler tarafından cihazlar, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Belediyemiz ve genç girişimcilerle yaptığımız ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapabileceğimizi konuştuk. Çıkış noktamız vatandaşların hizmet aldığı marketlerde insanların aldıkları malların hijyenini sağlayacak bir makine üretimi oldu Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanlarının ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Üretim aşaması fabrikasyon anlamında değil, yazılımına kadar her aşamasını bu genç arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Özellikle makine dizaynında üniversiteli bir genç kızımız, yazılımı geliştiren liseli arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu makinelerin kullanım alanları çok geniş" dedi.

"İngiltere ve Avrupa, Orta Doğu ülkelerinden distribütörlük teklifleri iletildi"

Üretilen cihazlara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda talep geldiğini ifade eden Yıldırım, "Özellikle ürettiğimiz ve Türk Kızılayı'na teslimini yaptığımız maske hijyeni sağlayan makinemiz bizim için önemli. İkinci siparişimizi de aldık. Askeriye ile yaptığımız görüşmelerimizin sonucunda hijyen sağlayacaklarımız makinelerimiz test edildi ve sipariş edildi. Kocaeli Üniversitesi'nin çeşitli kısımları ile görüşüldü, onlar da sipariş verdi. Makinelerin korona virüs ve diğer bakterileri yok etme özelliği bilimsel olarak ispatlanmış. Özellikle İngiltere ve Avrupa, Orta Doğu ülkelerinden distribütörlük teklifleri şu anda bize iletilmiş durumda. Kıs sürede bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Genç girişimciler marketlerde korona virüsten arındıran cihaz geliştirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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