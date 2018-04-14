Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının " Genç Çiftçi" projesi kapsamında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı köylerdeki çiftçilerin başvuruları bulundukları noktadan alınıyor.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, proje kapsamında köyleri gezip talep gelmesi halinde başvuruları elden alıyor.

Lapseki'nin Adatepe köyüne Kaymakam Tahir Şahin ve Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ile giden Candan, burada genç çiftçilere proje hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Şahin ise projenin kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, genç çiftçilee 2016-2017 yıllarında bir milyonun üzerinde destek verildiğini söyledi.

Projenin artarak devam etmesini istediklerini belirten Şahin, "Adatepe köyünün hayvancılık anlamında ve daha bir çok alanda gelişmesi lazım. Çünkü ilçeye yakın ve tarıma elverişli arazinin oldukça fazla olduğu bir köyümüz. Bu anlamada İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü burada bir program yaptı. Biz de katıldık ve sizlerle sohbet etmek istedik." dedi.