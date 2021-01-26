Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi
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Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi

26.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:21

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir çift durakta ilişkiye girdi. Bir taksi sürücüsünün olayın videosunu çekip polise yollamasından sonra ekipler, toplum ahlakına aykırı davranan çifti gözaltına aldı.

Cuma günü akşam meydana gelen olayda, çiftin ilişkiye girdiğini gören bir motosiklet sürücüsü ve arkadaşı çifti, kapalı bir yere gitmeleri konusunda uyarmasına rağmen çift uyarıları dikkate almadan ilişkiye devam etti.

Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi

Bunu üzerine arkadan gelen bir taksi sürücüsü ilişkiye giren çiftin videosunu çekip polise yolladı.

Polis soruşturma merkezinin amiri Bambang, görüntülerin ellerine ulaştığını ve çiftin yakalanması için durağın yakınlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldıklarını söyledi.

Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında cinsel ilişkiye girdi

Kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edilen çift, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.

Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi

Çift, mahkeme tarafından suçlu bulunmaları halinde toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesi ile en az üç yıl hapis cezası alacak.

Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi
Haber Yorumları (4)
AHMET: Islak odunla dövüceksin
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
EROL SALMAN: İnsanlar özgürdür
Cevap Yaz 47 6 Yayından Kaldır
AA: Hayvanlar da özgür
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