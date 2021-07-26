Genç bir kızı denizde taciz ettiği söylenen oyuncu Mehmet Çelik, yaşananları tüm detayıyla anlattı

M.C. isimli bir genç kız, tatil için gittiği Çeşme'de oyuncu Mehmet Çelik'in tacizine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılığa ifade veren oyuncu, bugün telefonla konuk olduğu canlı yayında yaşanan olayın tüm detaylarını anlattı.

Oyuncu Mehmet Çelik'in bir eğlence mekanında tanıştığı M.C. isimli genç kadınla gece yarısı denize girdiği ve tacizde bulunduğu ileri sürüldü. H.M. isimli bir görgü tanığı için şahit olduğunu söylediği taciz olayıyla ilgili "Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi" dedi.

"GİTTİĞİMDE MEKANDA KADINLAR YANIMA GELİP BENİMLE DANS ETTİ"

Yaşanan olayların ardından kısa sürede gündem olan Mehmet Çelik, Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programına telefonla bağlanarak taciz iddiasıyla ilgili tüm detayları anlattı. Oyuncu, dakika dakika anlattığı olayda şunları söyledi: "Kızın küçük olduğu söyleniyor ama 18 yaşından büyük. Ben savcıya gittikten 3 gün sonra tanık olarak bir kadın ortaya çıktı. Tanık, kadının denizden çırılçıplak çıktığını bunun nedeni olarak da benim onun kıyafetlerini yırttığımı söylemiş. Olay 18.07.2021 tarihinde oluyor. Kamera kayıtları zaten savcılıkta izlendi. Bu kız bir eşcinsel arkadaşıyla mekanda benim arkama geliyor. O zamana kadar da benim yanıma 4-5 tane farklı kadın gelerek arkadan sarılıp dans etmeye çalışıyor. Bende onları ittiriyorum. Ben o mekana DJ arkadaşım ve mekanda çalışan herkesi tanıyorum."

"KIZLA YAKINLAŞARAK DANS ETTİKTEN SONRA DENİZE GİRDİK"

"Kızın yanında gay arkadaşı arkamdan beni dürttü ben de farklı bir tepki gösterdim. 4-5 dakika sonra bu kız benim önüme gelip bana sarılıp öpmeye başladı. Ben de onunla dans ettim. Yaklaşık 15 dakika sonra benim anlatamadığım şekilde bizim bir yaklaşmamız oluyor. Sonra bana 'Denize girelim mi?' dedi. Kabul ettim ve girdik. Olayda kumsal diye bahsedilen yer DJ kabinin olduğu bir mekan ve arka tarafı da herkesin denize girdiği bir yer. Asla kızla yalnız kalmadık."

"DENİZDE ARAMIZDA BİR YAKINLAŞMA OLDU"

"Beni çevremde tanıyan tanır. Bu kız denize girmeden önce 'Çırılçıplak girelim' dedi. Ben de o mekanda herkesi tanıdığımı, oyunculuk yaptığım için çırılçıplak denize giremem dedi. Kızda siyah elbise vardı ve üstünde iç çamaşırı yoktu. Denize girdikten sonra aramızda bir yakınlaşma oldu. Kızla cinsel anlamda hiçbir şey olmadı. "

"YAKINLAŞTIKTAN SONRA BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI"

"1 buçuk dakika sonra kız beni ittirerek 'Benim sevgilim var, ben ona nasıl böyle bir şey yaparım' demeye başladı. Yan tarafımızdaki insanlarda güldüler bize. Orada bağırıp insanların duymama ihtimali yok. Ben de tırstığım için ne yapıyorsun dedi. Korktuğum için direk denizden çıktı. Üstüm ıslak olduğu için arabamdan gömlek alıp giydim ve mekana geri döndüm. Görgü tanıdığı kızla alakalı hiç bilgim yok. Ben zaten bunun için savcılığa ifademi verdim. Kamera kayıtlarında ve dosyada hiçbir kadın tanık yok zaten."