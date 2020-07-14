GENÇ AVUKAT GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ 27 yaşındaki avukat 5 ay önce duruşma salonu önünde saldırıya uğramıştıHaber Halil YILMAZ İSTANBUL, (DHA) Bakırköy Adalet Sarayı'nda sanık yakınları tarafından 5 ay önce darp edilerek gündeme gelen Avukat Aybars Adıgüzel (27) dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27 yaşındaki avukat 5 ay önce duruşma salonu önünde saldırıya uğramıştı

Haber Halil YILMAZ İSTANBUL, (DHA) Bakırköy Adalet Sarayı'nda sanık yakınları tarafından 5 ay önce darp edilerek gündeme gelen Avukat Aybars Adıgüzel (27) dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avukat Aybars Adıgüzel 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı. İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi Avukat Aybars Adıgüzel'in dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Adıgüzel'in cenazesi Bursa'da sevenleri tarafından defnedilecek.

ÖRNEK BİR KİŞİYDİ

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise 'Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi. Allah rahmet eylesin ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA