Restoranda yemek bekleyen kadının elindeki telefonu alıp kaçtı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir restoranın dışındaki masada 3 yaşındaki kızıyla sipariş verdiği yemeği bekleyen Elvan Uçtu'nun (23) yanına gelen kişi, elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla çarşıya çıkan Elvan Uçtu, bir restoranda yemek siparişi verip, dışardaki masalardan birine oturdu. Bu sırada iş yerinden çıkan bir kişi, Uçtu'nun elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Elvan Uçtu ile bir restoran çalışanı, şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sipariş verdikleri yemeğin gelmesini beklerken olayın yaşandığını ifade eden Elvan Uçtu, "Birisinin beni takip ettiğinden şüphelenmiştim, ancak ihtimal vermedim. Masada oturduğumuz sırada elimdeki telefonu alıp, kaçtı. Ben de peşinden koştum ama yakalayamadım. Daha taksitleri bitmemişti. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.