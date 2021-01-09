Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu
Denizli'de yakınlarının haber alamadığı genç kız yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.
Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı.
KAPIYI ZORLA AÇTILAR, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR
Sonrasında yakınlarının eve geldiğine kapıyı zorla açarak yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI ARAŞTIRILIYOR
Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.
CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı