Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı
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Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı

17.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:04

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, Çin'den gönderilen kargo kolisini açınca şaşkına uğradı. Braaten'e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, "Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin'den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim" dedi.

Genç adam Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusu çıktı

"KULLANMA TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden 'kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında 'ürünün' odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

Genç adam Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusu çıktı
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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