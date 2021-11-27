Gemmura kampında yaşam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemmura kampında yaşam

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Lazkiye'de çiftçilik yapan Mığlak ailesi Yaşam alanları Çocuklar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Sermade bölgesinde 2020 yılında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Gemmura kampında, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 133 aile yaşıyor.

Lazkiye'de çiftçilik yapan Mığlak ailesi

Yaşam alanları

Çocuklar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Sermade bölgesinde 2020 yılında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Gemmura kampında, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 133 aile yaşıyor.

İç savaş öncesinde Lazkiye'de çiftçilik yapan Mığlak ailesi, 8 sene önce idlib'e göç etti ve iç savaş nedeniyle 3 yıl göçebe olarak yaşamlarını sürdürmelerinin ardından Gemmura kampına yerleşti.

Dokuz kişilik ailenin en yaşlı iki üyesinden 100 yaşındaki Zeynep Mığlak ve 98 yaşındaki Besime Mığlak, bu kampta beş yıldır hayatlarını sürdürüyor.

Gemmura kampında yaşam

Gemmura kampında yaşam

Gemmura kampında yaşam

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title