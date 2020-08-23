Gemlik Umurbeyli kadınlardan Gökalp bebeğe yardım eli Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği, SMA Hastası Bursalı Gökalp Bebek için seferber oldu.

Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği, SMA Hastası Bursalı Gökalp Bebek için seferber oldu.

Gemlik'te faaliyet gösteren ve son dönemde gerçekleştirdikleri yardım kampanyaları ile adından söz ettiren kadın girişimcilerden anlamlı bir çalışma daha geldi. Umurbey Kadın Girişimi Derneği, Bursa'da doğan ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 teşhisi konan Gökalp bebek için harekete geçti. Daha önce öğrenci bursları veren dernek, bu kez hafta sonu gelirlerinin bir kısmı ile dernek önüne konulan yardım kutusuna atılan bağışları Gökalp bebeğin tedavisi için ailesine ulaştıracaklarını duyurdu.

"Kadınlar olarak elimizi taşın altına koyuyoruz"

Yardım kampanyası hakkında konuşan Umurbey Kadın Girişimi Derneği Başkanı Nesrin Ünlü, kadın girişimi derneklerinin sosyal ve toplumsal konulara duyarsız kalmadıklarını, ellerinden geldiğince yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Ünlü şöyle konuştu: "Gemlik'te bir yıldır adından söz ettiren ve oldukça faydalı çalışmalar gösteren kadın girişimi dernekleri olarak ülkemiz gündemini de takip ediyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda elimizi taşın altına koyarak desteğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak Bursa 2 yaşını doldurmak üzere olan ve bir çeşit kas erime hastalığından muzdarip küçük Gökalp için devam eden yardım kampanyasına destek olmak istedik. Gökalp'in tedavisi için gereken miktar henüz tamamlanmadı. Ama bizler bir arada oldukça çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Umurbey Kadın Girişimi Derneği olarak hem maddi destek sağlamak hem de farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Gereken miktarın toplanarak Gökalp bebeğin tedavisinin gerçekleşeceğine ve çocuğumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Yardım çalışmalarımız devam edecek." - BURSA

Kaynak: İHA