Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi
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Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi

Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.D., Ö.G. ve A.H.I. adlı 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler şüphelilere ait 3 adrese baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 adet sikke ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.H.I. savcılık ifadesinin ardından, Ç.D. ve Ö.G. de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de, incelenmek üzere müzeler müdürlüğüne teslim edildi.


Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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