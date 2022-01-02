Gemlik'te otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

YALOVA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Cemal Can Bozacıoğlu idaresindeki 67 ARZ 032 plakalı otomobil, Yalova- Bursa kara yolunda ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı 06 BS 7130 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Bozacıoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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