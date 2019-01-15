Gemlik'te Jandarma ve Polise Drone ve İha ile Denetim Eğitimi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Kaymakamlığın Osmangazi Üniversitesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle gerçekleştirdiği, jandarma ve polislere yönelik drone ve insansız hava aracı (İHA) ile denetim eğitimi başladı. Gemlik ilçesindeki drone ile güvenlik denetlemesinin Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.

Gemlik Özdilek Cevdet- Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Lisesi'nin salonunda başlayan kursun açılışına Kaymakam Gürbüz Karakuş, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran da katıldı. Kursta, drone ve İHA'lı güvenlik denetim uygulaması, teorik ve pratik olarak çok sayıda polis memuru ve jandarmaya öğretilecek.

Kursun açılışında konuşan Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, 5 aydır uygulamaya konulan drone ve İHA'lı operasyonlarda denizde ve karada başta kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti olmak üzere birçok kanunsuzluğun önüne geçildiğini vurgulayarak, "Jandarma ve Emniyetimize oldan güven arttı" dedi. Gemlik'in stratejik ve coğrafi özellikleri konusunda da önemli bilgiler veren Kaymakam Gürbüz Karakuş, 12 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan limanlar ve serbest bölgenin ilçenin önemini artırdığını kaydetti. Kaymakam Karakuş, drone ve İHA'larla yapılan ve yüzde 100 başarı sağlanan operasyonlar konusunda da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ilk defa Gemlik'te uygulamaya konulan drone ve İHA'lı güvenlik tedbirlerinin büyük ses getirdiğini anlatan Karakuş, 4 drone ve İHA ile ilçenin istendiğinde güvenlik amaçlı 24 saat izlenebildiğini belirtti. Konuşmasını zaman zaman espriler ile renklendiren Kaymakam Gürbüz Karakuş, "Bazı vatandaşlarımız 'Artık okeyde taş bile çalamıyoruz' diyorlar. Hatta Roman vatandaşlarımızın kulakları çınlasın, 'Drone'lara gelesin' diye espriler yapılıyor. 5 ay içinde insanlara bu algıyı verdik. Gemlik drone ve İHA'lar ile artık daha güvenli bir şehir haline geldi" diye konuştu.

Kanunsuzluk yapan herkesin ensesinde olduklarını ifade eden Kaymakam Karakuş, personel yetiştirmenin önemine de değinerek, Osmangazi Üniversitesi ve BEBKA iş birliği içinde bu kursları başlattıklarını kaydetti. Projenin Türkiye genelinde ses getirdiğini, birçok ilçe ve ilin bilgiler aldığını anlatan Karakuş, başta sahili olan il ve ilçelerin bu projeyi uygulaması gerektiğine dikkat çekti. Her okula, her kamu kurum ve kuruluşu ile stratejik bölgelere polis konulamayacağını belirten Kaymakam Gürbüz Karakuş, drone ve İHA'lar ile personel eksikliklerinin de asgari düzeye indirgendiğini söyledi. Kaymakam Karakuş, "Kanunsuzluğa karadan, havadan, denizden geçit yok. Bu bir gelişmiş mobese sistemidir. Bu proje aynı zamanda modern bir karakol demektir" dedi.

- Bursa

Kaynak: DHA