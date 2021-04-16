Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu

Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü. 

İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza bürüdü. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.Öte yandan geçen hafta da oluşan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

  


Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:06:32. #1.15#

title