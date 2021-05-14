Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor

BURSA'da Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyalarının temizlenmesi için çalışmalara başlanıldı.

BURSA'da Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyalarının temizlenmesi için çalışmalara başlanıldı.

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, geçen aylarda deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediyesi çalışmalara başladı. Gemlik Belediyesi tarafından, kirliliğin temizlenmesi için özel imalat gemi kiralandı. Gemi, Gemlik Körfezi'nde ortaya çıkan deniz salyasını temizlemek için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT