Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertasla'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gemlik Belediyesi'nin korona virüs sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların övgü topladığını söyledi.

Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu
09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:30

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertasla'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gemlik Belediyesi'nin korona virüs sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların övgü topladığını söyledi.

CHP Bursa İsmet Karaca ve yönetim kurulu üyeleri Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Gemlik Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Karaca, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik belediyelerinin son dönemde özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda önemli adımlar attığını dile getirdi. Gemlik Belediyesi tarafından, Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan personele tek tek teşekkür eden Başkan Karaca, "Bursa'daki belediyelerimiz bu zorlu dönemde uyumlu çalışmanın örneğini gösterdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında oldular. Özellikle Gemlik Belediyesi kentimizde örnek oldu. Çalışmaları basında sık sık yer aldı. Arkadaşlarımızı kutlarım" dedi.

Kreş, halk market, engelsiz taksi tamam, köy yolları yapılıyor

İsmet Karaca'ya Gemlik Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, belediyenin Vefa Sosyal Destek Grubu'na zabıta, temizlik, sağlık ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlüklerden yirmiden fazla personel, altyapı ile araç desteği verdiğini dile getirdi. Koronavirüsle mücadelede sosyal yardım çalışmalarını arttırırken Gemlik'te temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Sertaslan "kamu kurumları, okullar, berberler ve güzellik salonları olmak üzere pek çok yerde dezenfeksiyon gerçekleştirdik. Kurumlara tonlarca litre dezenfeksiyon temin ettik. Yaklaşık 250 bin cerrahi maskeyi bedelsiz olarak Gemliklilere ulaştırdık. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Öte yandan kreşimiz tamamlanmak üzere, halk market önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek, engelsiz taksimiz yollarda, iş makinelerimiz köy yollarını açıyor, Eski Pazar Caddesi'nden başlayarak sokak ve cadde düzenlemelerimiz devam ediyor. Gemlik için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:11:36. #1.15#
title