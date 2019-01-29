Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybeden ikinci çarkçı Semih Solak, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde toprağa verildi.

Dün Ukrayna'dan uçakla İstanbul'a getirilen Solak'ın cenazesi buradan cenaze aracıyla Biga Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı.

Semih Solak'ın cenazesi sabah buradan alınıp baba evinin bulunduğu Balıklıçeşme köyüne getirilip yakınlarından ve köy halkından helallik alındı.

Baba Sadık Solak ile anne Hanife Solak ise evin önünde taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti köy camisinde kılınan cenaze namazına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, protokol üyeleri ve Solak ailesinin yakınları katıldı.

Solak'ın tabutunun üzerine Türk Bayrağı serilip asker künyesi de üzerine konuldu.

Semih Solak, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA