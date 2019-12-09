Gemi modelleme ve yapımı kursu başladı

09.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:55

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gemi modelleme ve yapımı kursları başladı.



Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi tarafından yaptırılan ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen Model Gemi Tasarım Atölyesinde kurslar başlayarak bu atölyelerde gemi tasarımları gerçekleşecek. Fatsa Denizcilik Meslek Lisesi bünyesinde hizmet verecek atölyenin Ordu'da tek olduğunu söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Tarihte Fatsa tersanelerinde yapılmış gemileri maket olarak yeniden canlandırmak ve öğrencilerine farklı tasarımları yaptırabilmek için kursiyer öğretmenler eğitim alıyorlar. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatsa Denizcilik Lisesine kurulan Gemi Tasarım ve Maket Atölyesi gerçekten çok önemli. Bu anlamda farklı eserleri burada yapacağız. İkili diyaloglarımız sonucu Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi atölyemizi kurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA