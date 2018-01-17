Gemerek'te Model Uçak Kursu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanlığı ve Gemerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen model uçak kursları devam ediyor.

Gemerek THK Şube Başkanı Mehmet Turan Toker, yaptığı açıklamada, havacılığı ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 10 yaş ve üzeri her kesimin faydalanması amaçlanan model uçak kursu açtıklarını söyledi.

Vatandaşlara yönelik kursların yıl boyunca devam edeceğini ve eğitimcilere yönelik olarak düzenlenen kursun ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten Toker, "Havacılık kursları yıl boyunca açılacak olup, havacılığa gönül vermiş gençlerimizi ve tüm bireyleri davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın Gemerek THK Şube Başkanlığı ve Gemerek Halk Eğitim Müdürlüğümüze başvuru yaparak ücretsiz olan kurslarımıza katılmalarını rica ediyoruz." dedi.

Toker, öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen kursta katkısı bulunan kurs eğitmeni ve model uçak rehber öğretmeni Yıldız Tekez'e teşekkür etti.