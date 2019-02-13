Gemerek Kaymakamı Nayman Eski Görev Yerinde

Sivas Gemerek İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman, eski görev yeri Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl kısa bir süreliğine Evciler ilçe kaymakamlığı görevinde bulunduktan sonra Sivas'ın Gemerek ilçesine atanan Kaymakam Cengiz Nayman, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'i de makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Nayman görev yaptığı kısa sürede Evciler ilçesinde birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptıklarını ve Evciler'i çok sevdiğini söyledi.

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Evciler'de kaymakamlık makamının en iyi şekilde vatandaşa hizmet verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA