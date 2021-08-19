GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı
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GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Güncel

GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı -"Kanser vakaları artıyor, Gediz korunmalı" GEMA Vakfı 'Gediz Havzası için yaşamsal kararlar' adlı bir toplantı gerçekleştirdi.

GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı

- "Kanser vakaları artıyor, Gediz korunmalı"

İZMİR - GEMA Vakfı 'Gediz Havzası için yaşamsal kararlar' adlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda havzanın sorunları üzerinde duruldu.

Yaklaşık 27 yıldır Gediz Havzası'nın çevre sorunlarının çözülmemesi ve kanser vakalarının artması üzerine, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu öncülüğünde İzmir Tarihi Havagazı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda havzanın sorunları ve çözüm önerilerine dair konuşan Başkan Kilimcigöldelioğlu, "Gediz çok önemli bir konu haline geldi. 5 yıl önce dikkat etseydik, böyle olmazdı. Tek kaldık bu mücadelede. Her geçen gün kanser vakaları artıyor. Konu için ortak akılla çözüm bekliyoruz" dedi.

'Sularımız kirleniyor'

Gediz Havzasında yaşayan halkta kanser olaylarının gittikçe arttığını belirten Kilimcigöldelioğlu, "Büyükmenderes, Küçükmenderes ve Bakırçay'da kurtulur bu yöntemlerle. Yaşanan kirlilik probleminin en iyi şekilde sonuçlanması ve doğanın temizlemesi için bir karar yayınladık. Kararı devletin ve karar mekanizmalarının incelemesini istiyoruz. Bu anlamda örnek olacak bir çalışma yaptık. Yer altı sularımız kirlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin artık en önemli başlıklarından biri çevre olmalı. Belediyeler bazı ilçelerde arıtma tesisleri kurmalı. Bilim adamlarının görüşlerine baktığımızda atık su kanalı istiyoruz. Atıklar bu suya atılmamalı. Bu su ile besinler, üretilen gıdalar sulanıyor. Kanserin kaynağı burada işte. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü nün Gediz Havzası Koruma Eylem Planı bitirilmeli" dedi.

'Ortak akılla çözeceğiz'

Çözüm önerilerini maddeler halinde sıralayan Kilimcigöldelioğlu, "Gediz havzası koruma eylem planı ve Gediz nehri yatağı ıslahı acilen bitirilmeli ve ağaçlandırılmalıdır. Ayrıca nehir yatakları yerli ve yabancı turizme kazandırılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeler hayata geçirilmelidir. Gediz Nehrine paralel kanalizasyon kolektör hatları yapılmalı ve menemen ilçesi Maltepe beldesinde büyük bir arıtma tesisi kurulmalıdır. Sanayi ve belediyeler için ortak ileri atık su arıtma tesisleri kurulmalı yine evsel ve sanayi atıkları Gediz nehrine dökülmemelidir. Gediz nehri tertemiz ve berrak akmalı. Ayrıca diğer madde Demirköprü barajından Menemen'e kadar bölgemizde yapılan arıtma tesislerinin atık suları deşarj kanallarıyla Foça veya Maltepe'de yapılacak büyük bir arıtma tesisi ile sular arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada kullanılmalıdır. Ergene havzasında yapılan çalışmaların Gediz Havzasında da yapılması sağlanmalıdır. Gediz Havza Yönetim Kurulu'nun çalışmalarına Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir valileri, İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediye başkanları, rektörler ve birçok kurum katılamıyor" dedi. Çözüm önerilerini paylaşan Kilimcigöldelioğlu, "Gediz Havzası koruma eylem planı bitirilmeli ve artık ağaçlandırılmalıdır. Nehre paralel kanalizasyon kolektör hatları yapılmalı ve Menemen ilçesi Maltepe beldesinde büyük bir arıtma tesisi kurulmalı. Nehir tertemiz ve berrak akmalıdır. Ortak akıl gerekiyor. Belediyeler bu konuda çalışmalı. Herkes eleler bir şeyler yapmalı. Kanser gerçeği var" diye konuştu.

GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı
GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı
GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı
GEMA'dan, Gediz Havzası için toplantı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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