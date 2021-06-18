Gelmek bilmeyen yaz neyin habercisi?
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Gelmek bilmeyen yaz neyin habercisi?

Gelmek bilmeyen yaz neyin habercisi?
Bültenler - Haberler | Sağlık

Son günlerde yaşanan sağanak yağışlar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi kamuoyunda bazı soruları beraberinde getirdi. Dr. Muammer Yıldız merak edilen soruları cevaplayarak, bu hava koşullarına ilişkin sağlık önerilerinde bulundu.

İklim değişikliği ve etkileri devam ederken havalar neden ısınmıyor, geciken yaz neyin habercisi, nelere dikkat etmeliyiz cevap bekleyen soruların başında geliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız iklim değişiklikleri konusunda önemli açıklamalarda bulunarak, yapılması gerekenleri de tek tek sıraladı.

Dr. Muammer Yıldız'ın açıklamalarından satır başları;

İklimdeki değişikler uzun zamandır küresel ısınma ve benzeri nedenlerle izah edilse de çok farklı afetlerin habercisi olduğu iddia ediliyor. Hava koşullarının mevsim normallerinin altında seyretmesi doğal dengenin bozulması, küresel ısınma, ekonomik sebeplerle doğanın tahrip edilmesinin sonucu olarak görülüyor.

Sağlıklı bir yaşam için yapmamız gereken havanın anlık durumuna aldanmadan önlem almayı ihmal etmemeliyiz. Fizyoloji besin olarak tükettiğimiz gıdalar dışında hava koşulları ile de yakından ilgilidir. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması vücut sağlığımız için en önemli koruyucu faktörlerden biridir.

YEDİKLERİNİZE VE GİYDİKLERİNİZE DİKKAT

Dışarı çıkarken giyindiklerinize dikkat etmenizin yanında bitkilerdeki tahribat da çok ciddi hastalık nedeni olabilir. İklim değişikliği verimliliği, meyve oluşumunu etkiliyor. Aynı şekilde bu gibi iklim değişiklikleri doğa dengesinin bozulmasına, bitkilerin, meyvelerin, çiçeklerin yok olmasına ve böcek istilalarına da sebep olabilir. İnsan fizyolojisi de doğanın bir parçası olduğu için ciddi oranda etkilenebilir.

NASIL ÖNLEM ALMALIYIZ

Hava koşullarına dikkat ederek, bir müddet daha dışarı çıkarken giydiklerimizin konusunda ihtiyatlı olmalıyız. Hava durumunun ani değişikliklerin organizmaya da etkisi muhakkak olacaktır bunu önüne geçmek için sağlıklı beslenmek yeterli miktarda temiz hava almak, dinlenmek, yeteri miktarda A, D ve C vitamini almak, antioksidan almak, anti mikrop özelliği olan gıdalarla beslenmeye özen göstererek, vücudun su tüketimi ihmal edilmemeli.

Kaynak: Bültenler

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