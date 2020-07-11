Geliştirdikleri eğitim projeleri ile TEKNOFEST'te finale kaldılar
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Geliştirdikleri eğitim projeleri ile TEKNOFEST'te finale kaldılar

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı, hazırladığı eğitim projeleri ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde finale katılmaya hak kazandı.

Geliştirdikleri eğitim projeleri ile TEKNOFEST'te finale kaldılar
11.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:14

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı, hazırladığı eğitim projeleri ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde finale katılmaya hak kazandı. 'Techno Smart Board' ve 'Hologramic Contact' projeleri ile öğrenciler eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı öğrencileri, TEKNOFEST için hazırladıkları projelerle finale kaldı. Sınıflardaki akıllı tahtalara yapay zeka özelliği kazandırmayı ve akıllı tahtalar ile öğrencilerin etkileşime girerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaç edinen 'Techno Smart Board' projesi, Hamza Matar, İhsan Can, Ahmet Burak Coşkun tarafından geliştirildi. 'Techno Smart Board', dokunmadan havaya yazma, ses komutlarıyla kontrol etme, sanal kıyafet giyme (iskelet, kas sistemi vb.), metin okutma, dikkat oyunu, İngilizce kelime öğrenme, eşleştirme ile öğrenme gibi özelliklere sahip.

İletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkanı sağlamayı hedefleyen 'Hologramic Contact' projesi ise Yasemen Sudem Engin, Timur Beykan Uzun ve Kerim Güldamlası imzası taşıyor. Projede, tasarlanan hologram görüntülere Kinect yardımıyla uzaktan kontrol imkanı da mümkün.

"ÖĞRETMENLERİNİN HOLOGRAM GÖRÜNTÜSÜ İLE DERSLERİ DİNLEYEBİLİRLER"

Öğrencilerin derse ilgisini artırmak ve interaktif bir ders ortamı sağlamak için projeler ürettiklerini ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, "Pandemi süresince tüm öğrenciler eğitime uzaktan, evlerinden devam etti. Öğrencilerimizin geliştirdiği 'Hologramic Contact' projesi ile, EBA TV ve uzaktan eğitim yapılan bütün platformlarda öğretmenin görüntüsü öğrencilere hologram görüntüsü şeklinde gönderilebilir. Öğrenciler evlerinde yapacakları basit 3D hologram piramitleri ile öğretmenlerinin hologram görüntüsü ile dersleri dinleyebilecek duruma gelebilir" dedi.

Öğrencilerin geliştirdiği hologram teknolojisi hakkında konuşan Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Eğitimde, iletişimde, sanat ve tiyatroda, hasta doktor ilişkisinde, turizmde, ticarette, inşaat, otomotiv sanayisinde kullanılabilir bu teknoloji ile hem eğitim hem de hizmet kalitesi artırılabilir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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