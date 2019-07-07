Gelişmiş Kablosuz Kulaklıklara Rağmen Kablolu Kulaklık Kullanmak İçin 3 Neden

Özellikle son birkaç yıl içerisinde Samsung'un Galaxy Buds'ı ve Apple'ın AirPods'u ile hayatımızda büyük yer edinen kablosuz kulaklık teknolojisindeki yenilikler, her geçen gün artamaya devam ediyor. Peki kablosuz kulaklığın kablolu kulaklığa göre avantajları neler? Gelin gelişmiş kablosuz kulaklık teknolojisine rağmen neden kablolu kulaklık tercih edilmesi gerektiğini 3 alt başlıkta inceleyelim.

3. Ses kalitesinin yüksek olması:

Kablosuz kulaklık teknolojisinde kullanılan iletişim protokolleri hele ki cihaz eski model ise geride kalabiliyor (SBC ve aptX) ve ses kalitesi ciddi oranda düşebiliyor. Kablolu kulaklıklarda ise bu şekilde bir sorun bulunmuyor. Kablosuz kulaklıklarda sınırlı olan ancak kablolu kulaklıklarda bolca bulunan bant genişliği sayesinde ise performansta ciddi bir fark bulunuyor.

2. Kolay kullanıma sahip olması:

Sürekli şarj edilmeyi isteyen kablosuz kulaklıklar, bazı durumlarda bizleri yarı yolda bırakabiliyor. Diğer bir yanda kablolu kulaklıklar ise gücü akıllı telefondan alarak hiçbir zaman şarj ihtiyacı duymuyor. Kablolu kulaklıkları kullanmak için ilk olarak Bluetooth ile cihaza eşlemek de (özellikle ilk kullanışta) bir hayli zaman alıyor.

1. Daha uygun fiyatlara bulunabilmesi:

Kablolu kulaklıklar, kablosuz kulaklıklara göre çok daha ucuz. Eşit kalitedeki iki kulaklık incelendiğinde kablosuz kulaklığın (Bose SoundSport Free) 199 dolar fiyatı bulunurken kablolu kulaklığın (Bose SoundSport in-ear) 49 dolar fiyata sahip olduğu gözlemleniyor. Bu doğrultuda kablolu kulaklık seçimi yapmak, bütçeye çok ama çok daha fazla yarar sağlıyor.

Kablolu kulaklık her ne kadar kablosuz kulaklıktan çok daha mantıklı bir seçim gibi gözükse de kişisel kullanım noktasında büyük farklar bulunuyor. Spor yapan biri için kablosuz kulaklık gerçek anlamda kolaylık sağlarken bir kabloya sahip olmaması sebebiyle yıpranıp kopan kablo gibi bir durumla karşılaşmamızı da olanaksız kılıyor.