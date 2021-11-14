Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı - Haberler
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Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

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Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevreye gelişigüzel atılan misina kancaları, avlanan kazın diline ve sırtına takıldı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevreye gelişigüzel atılan misina kancaları, avlanan kazın diline ve sırtına takıldı.

Gebze ilçesine bağlı Denizli Göletinde balık tutan vatandaşlar, kazın diline ve sırtına misina kancalarının takıldığını fark etti. Kazı sudan çıkaran vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kancaları çıkarmaya çalıştı. Kaza zarar vermekten korkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kaza takılan kancalar çıkarıldı. Kaz, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı

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