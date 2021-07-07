Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
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Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm

Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da nişanlısının 'gelin arabası vosvos olsun' isteğini kırmak istemeyen oto kurtarma işi yapan damat Furkan Karakaplan, aracının üzerine yüklediği vosvosu ve çekiciyi gelin arabası yaptı.

Malatya'da nişanlısının 'gelin arabası vosvos olsun' isteğini kırmak istemeyen oto kurtarma işi yapan damat Furkan Karakaplan, aracının üzerine yüklediği vosvosu ve çekiciyi gelin arabası yaptı.

Malatya'da yaşayan 28 yaşındaki Furkan Karakaplan ve 27 yaşındaki Dilek Korkmaz, geçtiğimiz gün yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Oto kurtarma işi yapan damat, ekmek parasını kazandığı çekiciyi gelin arabası yapmak istedi. Dilek Korkmaz ise birçok gelin adayı gibi gelin arabasının vosvos olmasını istedi. Nişanlısının isteğini geri çevirmek istemeyen damat Karakaplan, çözümü çekicinin üzerine yüklediği vosvosu ve aracını birlikte gelin arabası yapmakta buldu. Görünümüyle dikkat çeken çifte gelin arabası, şehir turunda görenlerin ilgi odağı oldu. Vosvos üzerinde asılı olan 'Aşkımız çok çekici' yazısıysa gülümsetti.

"Vosvostan da vazgeçemedik"

Furak Karakaplan, nişanlısının vosvos isteği üzerine böyle bir çözüm bulduğunu belirterek, "Oto kurtarma işiyle meşgulüm. Bu gün mutlu günümüzü kendi aracımızla geçirmeyi düşündük. Öyle bir plan kurduk, güzelde oldu. Vosvos'tan da vazgeçemedik. İkisini bir arada yapmış olduk. Daha güzel oldu. Daha şirin olması için eşim vosvos istemişti, ben de çekici istemiştim. İkisini bir arada yaptık. Bizce süper oldu. Herkesten güzel yorumlar aldık. İşleri rast gelsin, rabbim herkesten razı olsun" dedi.

Dilek Korkmaz, çifte gelin aracının görünümüyle dikkat çektiğini ve ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Gelin arabası olarak vosvos istemiştim. Eşimde çekici istedi. İkisini bir araya sıkıştırdık. Evet güzel göründü, değişik bir şeydi. İlk gördüğümde şaşırdım" diye konuştu. - MALATYA

Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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