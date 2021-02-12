Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon Gökçe kimdir? Zeynep Kalyon Gökçe kaç yaşında, nereli? Zeynep Kalyon Gökçe ne iş yapıyor?
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Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon Gökçe kimdir? Zeynep Kalyon Gökçe kaç yaşında, nereli? Zeynep Kalyon Gökçe ne iş yapıyor?

12.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:47
Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon Gökçe kimdir? Zeynep Kalyon Gökçe kaç yaşında, nereli? Zeynep Kalyon Gökçe ne iş yapıyor?

Hafta içi, her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında dikkat çeken isim Zeynep Kalyon Gökçe kimdir? Zeynep Kalyon Gökçe kaç yaşında, nereli? Zeynep Kalyon Gökçe ne iş yapıyor?

Kayınvalidesi ile diyalogları, yaptığı yemekler ve söylemleri ile dikkat çeken Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon Gökçe kimdir? Zeynep Kalyon Gökçe kaç yaşında, nereli? Zeynep Kalyon Gökçe ne iş yapıyor?

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KALYON GÖKÇE KİMDİR?

Aslen Trabzonlu Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşındadır. 2 annesi Gökçe, makyözlük ve kuaförlük yapmaktadır. Kuaför salonu bulunan yarışmacı, Gelinim Mutfakta favori gösterilen isimler arasında.

11 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün, saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Zeynep: 22

Damla: 16

Aysun: 15

Ayten: 8

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:47:21. #1.15#
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