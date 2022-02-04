Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 4 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi?
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
4 Şubat Gelinim Mutfakta elenen isim kimse olmadı.
4 Şubat Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 24 puan toplayarak Miyase oldu.
4 Şubat Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı günün birincisi olan isim 24 puan toplayarak Miyase oldu.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Miyase oldu. Miyase 88 puanla bilezikleri kazanan isim oldu.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim Miyase oldu. Miyase 88 puanla haftanın birincisi oldu.
- Yeşim: 17
- Miyase: 24
- Hülya: 11
- Deniz: 5
- Miyase: 88
- Yeşim: 86
- Hülya: 11
- Deniz: 5