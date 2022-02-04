Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 4 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

4 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

4 Şubat Gelinim Mutfakta elenen isim kimse olmadı.

4 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Şubat Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 24 puan toplayarak Miyase oldu.

4 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

4 Şubat Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı günün birincisi olan isim 24 puan toplayarak Miyase oldu.

4 ŞUBAT 2021 GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Miyase oldu. Miyase 88 puanla bilezikleri kazanan isim oldu.

4 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim Miyase oldu. Miyase 88 puanla haftanın birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Yeşim: 17

Miyase: 24

Hülya: 11

Deniz: 5

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Miyase: 88

Yeşim: 86

Hülya: 11

Deniz: 5

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

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