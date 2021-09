Gelinim Mutfakta Elif kimdir? Elif Akçam kaç yaşında, nereli? Elif Akçam biyografisi!

Geçen sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Elif Akçam, haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'ya konuk oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta Elif Akçam bugün konuk olduğu yarışmada, "Keşke ben şu an yarışsaydım. 90 değil 290 puan alırdım" diyerek programa iddialı bir giriş yaptı. Peki, Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir? Elif Akçam kaç yaşında, nereli? Elif Akçam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF AKÇAM KİMDİR?

Geçen sene yarışmaya 21. bölümde dahil olan Gelinim Mutfakta Elif Akçam sağlık sektöründe çalışmaktadır. Yarışmaya katıldığında 14 aylık evli olan Elif Akçam, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor, tanıtımlar yapıyor. Elif Akçam, 1.75 boyundadır.

Bugün Gelinim Mutfakta'ya misafir olarak katılan Akçam, yarışmada "Keşke ben şu an yarışsaydım. 90 değil 290 puan alırdım" diyerek iddialı bir çıkış yaptı.

