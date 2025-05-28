Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?
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Gelinim Mutfakta'nın 28 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümünde puan durumu ve günün birincisi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu açıklandı mı? Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yine kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Her gün bir gelinin çeyrek altın kazandığı yarışmada, 28 Mayıs Çarşamba günü de heyecan doruktaydı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucu şekillenen Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu, günün birincisini belirledi. Peki, bugün çeyrek altını kim aldı? Yarışmanın sıkı takipçileri, "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" ve "Bugün çeyrek altını kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Mayıs Çarşamba günkü bölümünde, günün en yüksek puanını alan gelin henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel 2018 yılında Saruhan Hünel'in kuzeni olan Saruhan Hünel ile karıştırılan ancak aynı kişi olmayan Saruhan Hünel isimli bir kamu görevlisiyle hayatını birleştirmiştir. Eşi, emniyet teşkilatında görev yapmaktadır. Çift, evlilikleriyle örnek gösterilen isimler arasında yer almakta ve özel hayatlarını genellikle göz önünde yaşamamaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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