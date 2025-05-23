Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?
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Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Cuma puan durumu açıklandı mı? Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı "Gelinim Mutfakta"da bugün yine büyük bir rekabet vardı. Yarışmacı gelinler en iyi tabağı çıkararak çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Mayıs 2025 Cuma günü ekranlara gelen bölümde heyecan doruktaydı. İzleyiciler ise "23 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" ve "Bugün çeyrek altını kim aldı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

23 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla günün puan durumu ve birincisi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Cuma puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün sonunda, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin günün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi olarak belirlendi. Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Mayıs 2025 Cuma günü ekranlara gelen bölümde heyecan doruktaydı. Hafta boyunca topladıkları puanlarla yarışta öne geçmeye çalışan gelinler, son günde altın için mücadele etti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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