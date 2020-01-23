'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı
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'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

2 KARDEŞ TUTUKLANDIÇerkezköy'de aralarında husumet bulunan dünür iki aile arasında çıkan Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan Emre Çetin ile kardeşi Sefer Çetin, adliyeye sevk edildi.

23.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:46
'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

'de aralarında husumet bulunan dünür iki aile arasında çıkan Celil ile oğlu Cemil Taşkıran yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan Emre Çetin ile kardeşi Sefer Çetin, adliyeye sevk edildi. Şühpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Çetin, kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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